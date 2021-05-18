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    BM: Gazze'de en az 52 bin kişi yerinden edildi

    Birleşmiş Milletler, İsrail'in saldırıları sonucu ortaya çıkan tabloyu paylaştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.05.2021 - 12:31
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 12:46
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    BM: Gazze'de en az 52 bin kişi yerinden edildi

    İsrail ordusu, Gazze'de sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırısında, işgal altındaki bölgeyi adeta harabeye çevirdi.

    Dünyanın gözü önünde yaşanan katliam sonucu 200'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

    İSRAİL'İN SALDIRILARI BİNLERCE KİŞİYİ YERİNDEN ETTİ

    Saldırılarda birçok altyapı zarar görürken, Birleşmiş Milletler (BM) son veriyi paylaştı.

    BM, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

    BM: Gazze de en az 52 bin kişi yerinden edildi #1

    BM: Gazze de en az 52 bin kişi yerinden edildi #2

    BM: Gazze de en az 52 bin kişi yerinden edildi #3

    İsrail, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki sokakları vurdu ViDEO

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