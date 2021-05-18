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- BM: Gazze'de en az 52 bin kişi yerinden edildi
BM: Gazze'de en az 52 bin kişi yerinden edildi
Birleşmiş Milletler, İsrail'in saldırıları sonucu ortaya çıkan tabloyu paylaştı.
- AA & Ensonhaber
- 18.05.2021 - 12:31
- Güncelleme : 18.05.2021 - 12:46
İsrail ordusu, Gazze'de sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırısında, işgal altındaki bölgeyi adeta harabeye çevirdi.
Dünyanın gözü önünde yaşanan katliam sonucu 200'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.
İSRAİL'İN SALDIRILARI BİNLERCE KİŞİYİ YERİNDEN ETTİ
Saldırılarda birçok altyapı zarar görürken, Birleşmiş Milletler (BM) son veriyi paylaştı.
BM, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.
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