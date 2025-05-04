BM: Gazze'deki insani durum hayal edilemeyecek boyutlarda

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım saldırılarını sürdürüyor.
Ateşkesi tek taraflı olarak fesheden İsrail, hafta boyunca kanlı saldırılarına devam etti.
Binlerce masumu öldüren İsrail ordusunun katliamı nedeniyle Gazze'deki insani kriz, en kötü dönemine evrildi...
"HAYAL EDİLEMEYECEK BOYUTLARDA"
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı(UNRWA),Gazze'deki duruma ilişkin açıklama yaptı.
sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gazze'deki insani durum hayal edilemeyecek boyutlarda” ifadeleri kullanıldı.
"DERHAL ATEŞKES SAĞLANMALI"
Açıklamada, insani felaketin daha önce görülmemiş seviyelere ulaşmasının önüne geçmek için uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiği belirtildi.
UNRWA ayrıca bölgede derhal ateşkes sağlanması gerektiğini bildirdi.
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