BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de güvenli yer yok BM'nin üst düzey yetkilisi, "75 gün içinde Gazze'de 136 meslektaşımız öldürüldü" dedi. Guterres, İsrail'in Gazze'de güvenlik konusunda yol açtığı manzaraya dikkati çekti.

AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'nin güvenliğinin İsrail tarafından getirildiği noktayla ilgili konuştu.

Guterres, Gazze'deki savaşın gidişatında değişiklik olmadığını söyledi.

Filistinli sivillerin, İsrail saldırılarından korunamadığını söyleyen Guterres, çoğunluğu kadınların ve çocukların oluşturduğu 20 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 1,9 milyon insanın yerlerinden edildiği bilgisini paylaştı.

Sağlık sistemi çöktü

Guterres, Gazze'de sağlık sisteminin çökmüş durumda olduğuna işaret ederek, güneyde bulunan hastanelerin kapasitelerinin en az 3 katıyla çalıştığını, kuzeydekilerin ise neredeyse hiç faaliyet göstermediğini belirtti.

Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze'deki açlık oranlarına ilişkin paylaştığı verilere atıfta bulunan Guterres, Gazze nüfusunun neredeyse dörtte birinin ciddi seviyelerde açlık çektiğini ve bölgede temiz suyun ise yok denecek kadar az olduğunu kaydetti.

"Gazze'de güvenliğin sağlanması gerekiyor"

Guterres, Gazze'de insani yardımların dağıtılmasının önündeki en büyük engelin "İsrail'in saldırıyı yürütme biçimi" olduğunu ifade ederek "Yardımların etkili şekilde dağıtılması için Gazze'de güvenliğin sağlanması, güven içinde çalışabilecek personel, lojistik kapasite ve ticari faaliyetlerin yeniden başlaması gerekmektedir." dedi.

"Gazze'de hiçbir yer güvenli değil"

İsrail'in yoğun bombardımanı ve Gazze'de nüfusun yoğunlukla yaşadığı bölgelerdeki çatışmaların, hem sivillerin hem de insani yardımı dağıtmaya çalışan personellerin hayatını tehlikeye attığını vurgulayan Guterres, "75 gün içinde Gazze'de 136 meslektaşımız öldürüldü. Bu, BM tarihinde daha önce hiç görmediğimiz bir şey. Gazze'de hiçbir yer güvenli değil." ifadelerini kullandı.

Guterres, Kerem Şalom ve Refah sınır kapılarından geçen tırların içindeki insani yardımın Gazze'de dağıtılabilmesi için yeterince araç bulunmadığını söyledi.

BM filosundaki çoğu aracın Gazze'nin kuzeyinden zorla çıkarıldıkları sırada geride kaldığını veya yok edildiğini belirten Guterres, İsrailli yetkililerin Gazze’ye ek araçların girmesine izin vermediğini kaydetti.

İsrail'e çağrı: Kısıtlamaları derhal kaldır

Gazze'de ticari hayatın normal akışına dönmesi gerektiğine dikkati çeken Guterres, İsrail'in bölgedeki ticari kısıtlamalarını derhal kaldırması çağrısında bulundu.

Guterres, BM kararları, uluslararası yasalar ve yürürlükteki anlaşmalar kapsamında, iki devletli çözümün sürdürülebilir barış için tek yol olduğunun da altını çizdi.

Guterres, BM binasında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Tabii ki ümitliydim ama..."

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bugün kabul edilen, Gazze'de genişletilmiş insanı yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" kararında "insani ateşkesi" ümit edip etmediğiyle ilgili Guterres, "Tabii ki ümitliydim ama bu olaylar umutlarımız doğrultusunda gerçekleştiği anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Guterres, BMGK kararı ile ilgili bardağın dolu tarafına bakmak gerektiğini işaret ederek "Bir karar var ancak (Gazze'ye) insani yardımların etkili şekilde ulaştırılmasını istiyorsak insani ateşkesin gerçekten de gerekli bir şey olduğunu anlıyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'de insani yardımlarda iyileşmeye yol açacak her türlü duraklamaya destek olduklarını belirten Genel Sekreter, bu konuda da taraflar arasında müzakerelerin sürdüğü bilgisini paylaştı.

İki devletli çözüm mesajı

Ayrıca Filistin halkının meşru temsilcisinin Filistin Yönetimi olduğuna inandıklarını kaydeden Guterres, Filistin Yönetimi'nin Gazze'de sorumluluk üstlenmesine olanak tanıyacak koşulların yaratılması gerektiğini ve bunun iki devletli çözümün gerçeğe dönüşmesine olanak sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

BMGK'de, Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısı bugün yapılan oylamada kabul edilmişti.

Oylamada, 13 üye "evet" derken ABD ve Rusya ise "çekimser" kalmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin sunduğu karar tasarısının oylaması, ABD'nin, insani yardımların engelsiz erişimi için "çatışmalara ara verilmesi" maddesine karşı çıkması nedeniyle daha önce dört kez ertelenmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)