BM Genel Sekreteri: Karadeniz'deki tahıl anlaşmasına Türkiye'nin yardımlarıyla ulaşıldı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yıllık üst düzey küresel toplantının açılışında konuştu. Guterres, "Karadeniz'deki tahıl anlaşmasına Türkiye'nin yardımlarıyla ulaşıldı" dedi.

Dünya liderlerinin 77. Genel Kurul Toplantısı, Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk büyük savaşın gölgesinde toplandı.

Salgın nedeniyle 2020'de sanal, 2021'de ise kısıtlı katılımla hibrit ortamda düzenlendiği için sokakları sessiz kalan New York, bu yıl diplomasi trafiğiyle yeniden canlanacak.

Bu yıl yüz yüze gerçekleşecek zirveye 100'ün üzerinde devlet başkanı, 50'den fazla hükümet başkanı ve çok sayıda bakan katılacak.

BM Genel Sekreteri açılış konuşmasını yaptı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 77. Genel Kurulu'nun açılış konuşmasını yaptı.

Antonio Guterres, küresel bir gıda krizini tetikleyen Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya ilişkin, "Karadeniz'deki tahıl anlaşmasına Türkiye'nin yardımlarıyla ulaşıldı." dedi.

"Dünya büyük tehlikede"

"Bir an önce harekete geçilmezse küresel gübre kıtlığı, hızla küresel gıda kıtlığına dönüşecek. Öfke, hiddet ve olumsuzlukları paraya çeviren bir iş modeline dayalı sosyal medya platformları, toplumlara tarif edilemez zararlar veriyor. Jeopolitik bölünmüşlükler Güvenlik Konseyi'nin işleyişini, uluslararası hukuku ve işbirliğini baltalıyor. Bu şekilde devam edemeyiz." diyen Guterres, dünyanın "büyük tehlike"de olduğunu söyledi.



