BM, İngiltere'nin Ruanda planına karşı çıktı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, İngiltere'nin, ülkeye sığınma talebinde bulunanları korumakla yükümlü olduğunu vurguladı.

İngiltere, ülkeye gelen düzensiz göçmenleri Ruanda'ya göndereceğini duyurdu.

Açıklama, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'den geldi. Patel, dün, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin Ruanda'ya yerleştirileceğini söylemişti.

Birleşmiş Milletler (BM), Londra yönetiminin planına tepki gösterdi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden yapılan yazılı açıklamada, mülteci ve düzensiz göçmenlerin üçüncü ülkelere yollanmasına Komiserliğin şiddetle karşı çıktığı belirtildi.

"Ticaret eşyası gibi davranılıp dışarı gönderilemezler"

Açıklamada, "Bu tür eylemler, sığınma temin etme sorumluluğundan kaçmak ve Mülteci Sözleşmesi'ne aykırı davranmaktır." ifadesi yer aldı.

Savaş, çatışma ve siyasi takipten kaçan insanların merhamet ve empatiye ihtiyacı olduğu vurgulanarak, "Bu kişiler, ticaret eşyası gibi davranılıp işlem görmek için dışarı gönderilemez." değerlendirmesi yapıldı.

"İngiltere, sığınanları korumakla yükümlü"

İngiltere'nin, ülkeye sığınma talebinde bulunanlara koruma sağlamakla yükümlü olduğu ve alınan bu kararın, milyonlarca kişinin hayatını kurtaran uluslararası mülteci koruma ilkesini tehdit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Komiserlik, İngiltere ve Ruanda'ya söz konusu planı gözden geçirme çağrısında bulundu.

Düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı

AA'nın haberine göre; İngiltere'nin söz konusu planı, muhalefetin yanı sıra sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi.

Bu kapsamda hükümet, mülteci başvurusu başarılı olanlara Ruanda'da çalışma, yaşama, sağlık ve eğitim gibi tüm haklarının olduğu 5 yıllık destek paketi sağlayacak.

Başvuruları kabul edilmeyenler ise yine göçmen statüsü alabilecek veya kendi ülkelerine ya da oturum hakkına sahip oldukları başka bir ülkeye gönderilebilecek.