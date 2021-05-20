BM İnsan Hakları Konseyi'nden 'Filistin' için özel oturum

BM İnsan Hakları Konseyi, işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki 'ciddi insan hakları durumunu' görüşmek üzere 27 Mayıs'ta özel oturum düzenleyecek.

İsrail'in, sivil Filistinlileri hedef alan saldırıları durmaksızın devam ediyor.

Doğu Kudüs'te İsrail güçlerinin Filistinlilere uyguladığı baskı ve şiddet politikaları devam ederken, 10 Mayıs tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen bombalı saldırılarda, çoğu çocuk olmak üzere yüzlerce insan yaşamını yitirdi.

Binlerce Filistinli, saldırlarda evlerinin yerle bir edilmesinden dolayı yerlerinden edildi.

BM'DEN FİLİSTİN ADIMI: ÖZEL OTURUM DÜZENLENECEK

Tüm dünyada İsrail tarafından işlenen insanlık suçları tepki ile karşılanırken, Birleşmiş Milletler (BM) de bölgede yaşanan durumu değerlendirmek üzere yeni bir adım attı.

BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin büyükelçileri 18 Mayıs'ta çevrim içi toplantıda bir araya gelerek, İsrail'in Gazze ve Filistin topraklarına yönelik saldırılarını görüştü. Toplantıda Filistin'in talebi üzerine, BM İnsan Hakları Konseyi'nin özel oturumla toplanılması için girişimde bulunulması kararlaştırıldı.

Konsey Sözcüsü Rolando Gomez, yaptığı yazılı açıklamada, 47 üyeli Konseyin işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki "ciddi insan hakları durumunu" görüşmek üzere 27 Mayıs'ta yerel saat ile 10.00'da özel oturum düzenleyeceğini bildirdi.

TEKLİFE 63 ÜLKEDEN DESTEK GELDİ

Sözcü Gomez, özel oturumun İİT Koordinatörü Pakistan ile Filistin devletinin dün ortaklaşa yaptığı başvuru üzerine düzenleneceğini ve şu ana kadar 63 ülkenin özel oturum düzenlenmesi teklifine destek verdiğini belirtti.

Teklife Konsey üyesi ülkelerden Bahreyn, Bangladeş, Bolivya, Burkina Faso, Çin, Fildişi Sahili, Küba, Eritre, Gabon, Endonezya, Libya, Moritanya, Meksika, Namibya, Pakistan, Senegal, Somali, Sudan, Özbekistan ve Venezuela imza attı. Gözlemci ülkelerden ise Türkiye'nin yanı sıra Filistin Suudi Arabistan, İran, Tunus, Katar, Nijerya, Irak, Mısır, Yemen, Azerbaycan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Afganistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil 43 ülke teklife destek verdi.

AVRUPA ÜLEKELERİ YER ALMADI

Teklifi destekleyen ülkeler arasında hiçbir Avrupa ülkesinin olmaması ise dikkati çekti. Sözcü Gomez, Pakistan ve Filistin'in sunduğu teklifin halen açık olduğunu, dileyen ülkelerin imza atabileceğini söyledi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nde özel oturum düzenlenmesi için Konsey üyesi en az 16 ülkenin ortak teklifte bulunması gerekiyor.