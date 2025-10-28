BM, İsrail'in Gazze'ye saldırı emrini değerlendirdi: Son derece endişe verici

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dujarric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermesi" ile ilgili bir soruya da yanıt verdi.

"SON DERECE ENDİŞE VERİCİ"

Dujarric, bu haberlerin "son derece endişe verici" olduğunu söyledi.

Dujarric, "(Gazze'de) durumun daha da kötüye gitmesini istemiyoruz. Ateşkese dahil olan tüm tarafların ateşkese uyması önemli ve sivillerin tekrar bombalanmasını istemiyoruz. (İnsani yardım) operasyonlarımızın tekrar sekteye uğramasını istemiyoruz." diye konuştu.

"BM OLARAK İNSANİ YARDIMLARA ODAKLANIYORUZ"

BM'nin Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesi izlemedeki rolü ile ilgili bir soruya da Dujarric, "Ateşkesi destekliyoruz ancak bu ateşkeste arabulucu veya izleyici değiliz. BM olarak insani yardımlara odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail ordusuna şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği bildirilmişti.

Açıklamada, kararın "güvenlik istişareleri sonucu" alındığı ifade edilmişti.

İsrail yerel basını, açıklamanın yayınlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.