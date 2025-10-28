İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'ye saldırı emri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'den tepki çeken hamle...

Hamas'ın dün Gazze'den teslim ettiği cenazenin İsrail ordusunun Aralık 2023'te Gazze Şeridi'nde bulduğu esir Ofir Tzarfati'in cesedine ait kalıntılar olduğunu iddia eden İsrail'in, Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladığı öğrenilmişti.

Bu kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği güvenlik toplantısının ardından tepki çeken bir karar aldı.

GAZZE ŞERİDİ'NE DERHAL GÜÇLÜ SALDIRILAR DÜZENLENMESİ TALİMATI

Netanyahu, düzenlediği güvenlik toplantısının ardından ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi’ne derhal güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi.

HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Netanyahu'nun 'saldırı' emri sonrası Hamas'tan ilk açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Esir cenazesi teslimini erteledik. Bu kararı İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle aldık" denildi.

"ESİR CENAZELERİ TESLİM EDİLMEDİ" İDDİASI

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "ateşkes ihlaline" yanıt olarak atılacak adımları görüşmek üzere Başbakan Netanyahu'nun güvenlik yetkilileriyle bugün toplantı yapacağı ifade edilmişti.

Açıklamada, Hamas'ın dün Gazze Şeridi'nden teslim ettiği cenazenin, İsrail ordusunun Aralık 2023'te Gazze'den getirdiği esir Ofir Tzarfati'in cesedine ait kalıntılar olduğu savunulmuştu.

Tel Aviv'deki adli tıp enstitüsünden sabah yapılan açıklamada, gece alınan cenazenin, Gazze'de kalan İsrailli 13 esirden hiçbirine ait olmadığı, daha önceki başka bir esire ait kalıntılar olduğu iddia edilmişti.

Hamas, gece Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli bir esirin cesedini daha enkaz altından çıkararak Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine teslim etmişti.

TEL AVİV YÖNETİMİNE GÖRE, 13 İSRAİLLİ ESİRİN CESEDİ HALA GAZZE ŞERİDİ'NDE

Alınan cenazenin anlaşma çerçevesinde İsrail'e getirilmesi beklenen esirlerden hiçbirisine ait olmadığını savunan Tel Aviv yönetimine göre, 13 İsrailli esirin cesedi hala Gazze Şeridi'nde bulunuyor.

Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında daha önce İsrail'e 16 ceset teslim etmiş, yapılan test sonucu cesetlerden birinin herhangi bir esire ait olmadığı açıklanmıştı.

İsrail ise şu ana kadar 195 Filistinlinin cenazesini, Kızılhaç aracılığıyla kimlik bilgilerini vermeksizin Gazze'deki yetkililere teslim etmişti.