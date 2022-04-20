Petrol
108.16
0.85%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
613.789
2.36%
BTXN Coin
30.55
-1.48%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    BM: Ukraynalı mülteci sayısı 5 milyona ulaştı

    Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mültecilerin toplam sayısını açıkladı.
    • 20.04.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 13:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    BM: Ukraynalı mülteci sayısı 5 milyona ulaştı

    Rusya, Ukrayna topraklarına saldırılarını sürdürürken Ukrayna halkı da kaçış mücadelesini sürdürüyor.

    Yaklaşık 2 aydır etkili olan savaşta milyonlarca kişi yurdundan ediliyor.

    Ukrayna'daki mülteci krizini ele alan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), son verileri yayınladı.

    Mülteci sayısı 5 milyon oldu

    AA'nın haberindeki verilere göre, 24 Şubat-20 Nisan döneminde Ukrayna'dan 5 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

    BM: Ukraynalı mülteci sayısı 5 milyona ulaştı #1

    BM: Ukraynalı mülteci sayısı 5 milyona ulaştı #2


    İlginizi Çekebilir

    Kaolin ve kaolinli kil ile diğer killerin ihracatı izne bağlı
    Ekonomi

    Kaolin ve kaolinli kil ile diğer killerin ihracatı izne bağlı

    ÖTV düzenlemesinin iPhone fiyatlarına etkisi
    Teknoloji

    ÖTV düzenlemesinin iPhone fiyatlarına etkisi

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!
    Tesla

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!

    Görüş Bildir