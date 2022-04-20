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- BM: Ukraynalı mülteci sayısı 5 milyona ulaştı
BM: Ukraynalı mülteci sayısı 5 milyona ulaştı
Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mültecilerin toplam sayısını açıkladı.
- 20.04.2022 - 13:25
- Güncelleme : 20.04.2022 - 13:51
Rusya, Ukrayna topraklarına saldırılarını sürdürürken Ukrayna halkı da kaçış mücadelesini sürdürüyor.
Yaklaşık 2 aydır etkili olan savaşta milyonlarca kişi yurdundan ediliyor.
Ukrayna'daki mülteci krizini ele alan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), son verileri yayınladı.
Mülteci sayısı 5 milyon oldu
AA'nın haberindeki verilere göre, 24 Şubat-20 Nisan döneminde Ukrayna'dan 5 milyon kişi komşu ülkelere geçti.