Nijerya'da bir kadın 55 saatle en uzun röportaj yapma rekorunu kırdı Nijerya'da Clara Chizoba Kronborg adlı kadın, 55 saat 24 saniye boyunca röportaj yaparak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

AA

Görenleri şaşkına çeviren bir rekor kırıldı.

Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan açıklamaya göre Nijerya'da Clara Chizoba Kronborg isimli kadın, YouTube hesabından 55 saat 24 saniye süren bir röportaj yaptı.

Dünyanın en uzun röportajını yaptı

Kronborg, bu performansıyla dünyanın "en uzun röportaj" yapan kişisi rekorunun sahibi oldu.

YouTube'da bir talk show programı düzenleyen Kronborg, aralarında politikacılar, iş insanları, içerik üreticileri, aktörler, emlakçılar ve daha birçok meslek dalından kişilerin olduğu farklı ülkelerden 90 kişiyle röportaj yaptı.

Konukların nasıl başarıya ulaştığı ele alındı

Röportajlarda, her konuğun kendi alanında nasıl başarıya ulaştığına dair konular ele alındı.

Kronborg, ABD'li Rob Oliver'in 2022'de 37 saat 44 dakika röportaj yaparak kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu geride bıraktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)