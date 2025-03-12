BM, üye ülkelerin aidatlarını ödememesinden yakındı

AA & Ensonhaber

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York’taki BM merkezinde düzenlenen basın toplantısında dünyanın karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekti.

Guterres, küresel krizlerin arttığını vurgulayarak, “Bugün BM’ye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Değerlerimiz hiç bu kadar hayati olmamıştı, küresel toplumun talepleri de hiç bu kadar büyük olmamıştı.” ifadelerini kullandı.

BM'NİN MALİ KRİZİ VE YENİ GİRİŞİM: BM80

Genel Sekreter, BM’nin barış, sürdürülebilir kalkınma ve insan haklarını teşvik eden eşsiz bir platform olmasına rağmen, yıllardır kaynak sıkıntısıyla mücadele ettiğini belirtti:

Son yedi yıldır, birçok üye devletin BM’ye olan mali yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmemesi nedeniyle ciddi bir likidite kriziyle karşı karşıyayız.

Guterres, BM’nin daha şeffaf, düşük maliyetli ve etkili çalışmasını sağlamak amacıyla yeni bir girişimi hayata geçirdiklerini duyurdu: BM80 Girişimi. BM’nin 80. yıl dönümüne özel olarak başlatılan bu girişim, örgütün işleyişini daha verimli hale getirmeyi, üye ülkeler tarafından verilen yetkilerin uygulanmasını gözden geçirmeyi ve yapısal reformları stratejik bir şekilde ele almayı hedefliyor.

Bu girişimin uygulanması için özel bir görev gücü oluşturulduğunu belirten Guterres, “BM bütçesi sadece bir rakamlar dizisi değil; dünya genelinde milyonlarca insanın yaşamını doğrudan etkileyen bir ölüm kalım meselesi.” diyerek reformların önemine dikkat çekti.

"BM80, ÇALIŞAN AZALTMA PLANI DEĞİL"

Guterres, BM80 Girişimi’nin ABD’deki Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) ile benzer olup olmadığı ve BM çalışanlarının sayısında azalma olup olmayacağı yönündeki sorulara, "Bu tamamen farklı bir süreç. Hedeflerimiz ve metodolojimiz çok daha geniş kapsamlı. Bu girişim, BM’nin yaptığı işlerin derinlemesine analiz edilerek daha etkili hale getirilmesini amaçlıyor." şeklinde yanıt verdi.

Genel Sekreter ayrıca, son dönemde birçok ülkenin insani yardım ve kalkınma projelerine yaptığı bütçe kesintilerinin BM’nin hizmetlerinde yeniden yapılanmayı zorunlu kıldığını dile getirdi.

UKRAYNA-RUSYA ATEŞKESİ VE KÜRESEL TİCARET UYARISI

Basın toplantısında Ukrayna ile Rusya arasındaki 30 günlük ateşkese ilişkin de konuşan Guterres, BM olarak bu girişimi desteklediklerini ifade etti.

ABD’nin gümrük tarifelerini artırma planlarına yönelik bir soruya ise küresel ekonomi perspektifinden yaklaştı: