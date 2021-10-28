BM'ye bağlı bir misyon, Yemen'de mayınların kaldırılmasını istedi

BM'ye bağlı Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu, Yemen'de sivillerin can güvenliği için mayınların kaldırılmasını isteyen açıklama yayınladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen'de çatışan taraflara çağrıda bulundu.

BM'ye bağlı Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA), Yemen'de sivillerin korunması amacıyla çatışan taraflara mayınların kaldırılması çağrısında bulundu.

"MAYINLARDAN DOLAYI İLK KEZ ÇOCUK KURBAN OLMUYOR"

UNMHA, Hudeyde kentinin güneyinde bir mayının patlaması sonucu ikisi çocuk 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Mayın patlaması sonucu Hudeyde kentinin çocukları ilk kez kurban olmuyor.” ifadeleri yer aldı.

"GELECEK NESİLLERİN KORUNMASI İÇİN, MAYINLAR KALDIRILSIN"

Motosikletle giderken bir mayının patlaması sonucu ikisi çocuk 3 kişinin öldüğü belirtilen açıklamada, "İlgili taraflara, bilinçlendirme çabalarını sürdürmeleri, Hudeyde halkının ve gelecek nesillerin korunması amacıyla mayınların kaldırılması için sesleniyoruz." dendi.

Yemen hükümetine bağlı güvenlik güçleri, dün yaptıkları açıklamada, 3 kişinin ölümüne neden olan mayının Husiler tarafından yerleştirildiği suçlamasında bulunmuştu.