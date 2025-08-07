BM'den Gazze değerlendirmesi: Çocuklar arasında akut yetersiz beslenme en yüksek seviyede

Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını sürdüren İsrail, bölgeye gıda yardımlarının girişine de izin vermiyor.

Gazze'de yetersiz beslenmeye bağı yaşanan can kayıpları her geçen gün artarken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR ARASINDA AÇLIK VE YETERSİZ BESLENME KRİZİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bölgedeki meslektaşlarından edindiği bilgiyi aktaran Haq, Gazze'de özellikle çocuklar arasında açlık ve yetersiz beslenme krizinin giderek derinleştiğini kaydetti.

Haq, "Gazze'deki çocuklar arasında görülen akut yetersiz beslenme düzeyleri, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı." uyarısında bulundu.

SADECE TEMMUZ'DA 5 YAŞ ALTI 136 BİN ÇOCUKTAN 12 BİNİNE AKUT YETERSİZ BESLENME TEŞHİSİ KONULDU

Sadece temmuzda taranan 5 yaş altı 136 bin çocuktan 12 binine akut yetersiz beslenme teşhisi konulduğunu belirten Haq, bu çocuklardan 2 bin 500'ünün hayati tehlikeyle karşı karşıya olduğunu, bu oranın hazirana göre yüzde 18 arttığını söyledi.

İsrail'in insani yardım dağıtımına ilişkin kısıtlamaları nedeniyle beslenme krizinin derinleştiğini kaydeden Haq, insani yardım çalışanlarının temmuzda, ihtiyaç sahibi 5 yaş altı çocukların sadece yüzde 3'üne ulaşabildiğini bildirdi.