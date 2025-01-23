BM'den 'Gazze'de ateşkes' değerlendirmesi

AA

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Arap Birliği ve BM arasındaki ilişkiler ele alınarak önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamalarda Gazze'de süren ateşkes sürecine de değinildi.

"GENİŞ ÇAPLI ASKERİ OPERASYON"

Burada üye ülkeleri bilgilendiren Khiari, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden şiddetten, özellikle de İsrail'in Cenin'deki "geniş çaplı askeri operasyonundan" derin endişe duyduğunu aktardı.

Khiari, Gazze'de yakın zamanda sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının uzun zamandır beklendiğini belirterek, bunun bir umut ışığı olduğunu ve çok ihtiyaç duyulan bir rahatlama sunduğunu dile getirdi.

"ARAP BİRLİĞİNİ BİR KEZ DAHA TAKDİR EDİYORUZ"

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), BM Genel Kurulu tarafından verilen yetki doğrultusunda görevini yerine getirebilmesinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Khiari, "Bu hayati BM ajansına verdiği güçlü destek için Arap Birliğini bir kez daha takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Khiari, Libya'daki siyasi çıkmazın da devam ettiğine dikkati çekerek, ülkedeki durumun hala kırılgan olduğunu vurguladı.

"DİPLOMATİK ÇABALAR YOĞUNLAŞTIRILMALIDIR"

Libya'nın tek taraflı eylemlerle istikrarsız hale gelebileceği uyarısında bulunan Khiari, BM Libya Destek Misyonunun bu çıkmazı aşmak için ülkeyi seçimlere götürmek amacıyla kapsayıcı bir "Libya içi siyasi girişim" başlattığını anımsattı.

Khiari, Sudan'daki gelişmelere işaret ederek, ülkedeki durumun giderek kötüleşmesinden derin endişe duyduklarını dile getirdi.

Çatışmaların, Sudanlı sivillerin hayatlarını mahvederken, ülkenin geleceğini de tehdit ettiğini aktaran Khiari, "Çatışmayı sona erdirmek için diplomatik çabalar yoğunlaştırılmalıdır." dedi.