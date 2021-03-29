BM'den Suriyeliler için 10 milyar dolar yardım çağrısı

BM'den Suriyeliler için 10 milyar dolar yardım çağrısı

Yardıma muhtaç olan Suriyelilerin sayısının 4 milyon arttığı belirtildi. Talep edilen fonun nerelerde kullanılacağıyla ilgili bilgi verildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Brüksel'deki Suriye toplantısı öncesi açıklama yaptı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve BM Kalkınma Programı ortak bir açıklama yaparak, uluslararası toplumdan milyonlarca Suriyeliye yardımlarını artırmasını istedi.

"AÇLIK VE YOKSULLUKLA KARŞI KARŞIYALAR"

Suriyelilerin giderek artan açlık ve yoksullukla karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen açıklamada, komşu ülkelerinse her 5 Suriyeliden 4'üne ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

"10 MİLYON DOLAR FONA İHTİYAÇ DUYULUYOR"

Ülke içinde ve komşu ülkelerde bu yıl yardıma muhtaç olan Suriyelilerin sayısının 20 milyondan 24 milyona çıktığı belirtildi.

2021'de Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 10 milyar dolar fona ihtiyaç duyulduğu, 4,2 milyar doların Suriye içinde, 5,8 milyar doların ise komşu ülkelerdeki mülteciler için kullanılacağı kaydedildi.