BM, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle Ukrayna'da cinsel şiddet vakalarının arttığını söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 100 günü geçti.

"Ukrayna'da artan cinsel şiddet iddialarıyla karşı karşıyayız"

BM Genel Sekreterinin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten ise dikkat çeken bir noktaya değinerek BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingde, "Ukrayna'da artan cinsel şiddet iddialarıyla karşı karşıyayız." dedi.

124 cinsel şiddet vakası iddiası

AA'nın haberine göre kadınlara, kız çocuklarına ve erkek çocuklarına karşı 124 cinsel şiddet iddiasının rapor edildiğini belirten Patten, tecavüz dahil söz konusu cinsel şiddet iddialarının 56'sının kadınlara, 49'nun ise kız ve erkek çocuklarına yönelik olduğunu ifade etti.

Patten, savaştan kaçan kadın ve çocukların insan kaçakçılarının hedefi haline geldiğini söyledi.