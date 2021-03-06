BMGK Myanmar'daki darbe karşısında, ortak karar alamadı

Myanmar'daki askeri darbeye karşı çıkılması ve ülkede demokrasinin yeniden tesis edilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi yönünde çağrılar artarken BMGK darbe karşısında da birlik olamadı.

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından Çin'in de yardımını alarak 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

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BMGK DARBE KARŞISINDA BİRLİK OLAMADI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK),, Myanmar'daki darbenin ardından artan şiddet olayları ve ülkedeki son gelişmeleri görüşmek üzere kapalı oturumda toplandı.

ÇİN KARŞI ÇIKTI

BM Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, BMGK'ye darbe karşısında birlik olunması ve demokrasiden yana olunması çağrısı yapmasına rağmen BMGK, daimi üyeler Rusya ve Çin'in Myanmar'da yaşananların ülkenin "iç meselesi" olduğu argümanı yüzünden ortak bir karar alamadı.

56 GÖSTERİCİ HAYATINI KAYBETTİ

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 56 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

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Myanmar ordusu, yönetime el koydu / HABERİ İÇİN TIKLAYIN



