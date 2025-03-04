Bolivya'da otobüsle minibüs çarpıştı: 25 kişi öldü

AA & Ensonhaber
Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın Oruro kentinden hareket eden yolcu otobüsünün Potosi ve Oruro bölgelerini birbirine bağlayan otoyolda minibüsle çarpıştığını belirtildi.
Potosi Bölge Savcısı Gonzalo Aparicio, kazada ilk belirlemelere göre 25 kişinin öldüğünü, bazıları ağır 26 kişinin yaralandığını söyledi.
Aparicio, "Maalesef çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Zorlu arazi koşulları nedeniyle kurtarma çalışmaları karmaşık şekilde yürütülüyor" ifadesini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bölge Polis Komutanlığı Sözcüsü Limberth Choque de yaptığı açıklamada kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bolivya'da 1 Mart'ta iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 37 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.
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