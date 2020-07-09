Bolsonaro, yerli halk için korona yardımını veto etti

Bolsonaro, yerli halk için korona yardımını veto etti

Brezilya Devlet Başkanı, yerli halkın sağlık hizmetleri için fonlar sağlanması önerisini kabul etmedi.

Brezilya'da, bugüne kadar 1 milyon 713 bin 160 kişide koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 67 bin 964 kişi yaşamını yitirdi.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yerli halk için koronavirüs yardımı sağlanmasını öngören yasanın ilgili maddelerini reddetti.

Ülkedeki yerli toplulukların "aşırı savunmasız durumda gruplar" olduğunu belirten bir yasayı onaylayan Bolsonaro, yasanın, yerlileri koronavirüse karşı korumayı amaçlayan birçok maddesini ise veto etti.

YERLİ HALKLA İLGİLİ MADDELERE VETO

Bolsonaro, yasanın, hükümeti yerli halkın içme suyuna, daha fazla tıbbi bakıma ve yoğun bakım ünitelerine erişimini garanti altına almaya zorlayacak bölümlerini kabul etmedi.

Yerlilere gıda, hijyen ve dezenfeksiyon malzemelerinin ücretsiz dağıtılmasına imkan tanıyan maddeleri reddeden Bolsonaro, yerli halkın sağlık hizmetleri için zorunlu acil durum fonları sağlanması önerisini de veto etti.

YERLİ TOPLULUKLAR İÇİN PLAN HAZIRLANMASI TALEBİ

Yasanın "anayasaya aykırı olacak bütçe ve finansal etkileri", hükümetin veto gerekçesi olarak gösterildi.

Söz konusu yasanın, Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Federal Yüksek Mahkeme'den bir yargıç, hükümetin, yerli toplulukları koronavirüs salgınının ilerlemesine karşı korumak için bir plan hazırlaması talebinde bulundu.

Brezilya'da yerlilerin ve çevre haklarını savunmak için çalışmalar yürüten Sosyo Çevre Enstitüsü (ISA), Devlet Başkanının vetolarının "suç" olduğunu savundu.

YERLİ HALK ARASINDAKİ DURUM KÖTÜLEŞİYOR

Brezilya Yerli Halklar Birliği'ne (APIB) göre, ülkedeki yerliler arasında şimdiye kadar yaklaşık 10 bin 300 kişide koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 400'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Yağmur ormanlarını ve Amazon Havzası'ndaki yerli halkların haklarını korumak üzere kurulan, kar amacı gütmeyen yardım kuruluşu "Amazon Watch" Program Direktörü Christian Poirier, geçen ay yaptığı açıklamada, "Yerli halk arasındaki durum, yerleşim yerleri ile en yakın yoğun bakım üniteleri arasındaki ortalama mesafe 315 kilometre olduğu için uygun tıbbi bakıma erişim yetersizliği nedeniyle daha da kötüleşiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.