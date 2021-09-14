Bordeaux'da siyasi kadın heykelini boyadılar

Irkçı saldırı ile ilgili suç duyurusunda bulunulacağı belirtilirken, yarısı beyaza boyanan heykelin eski haline döndürülüp döndürülmeyeceği ise merak konusu oldu.

Fransa'nın Bordeaux kentinde siyahi bir kadın köle heykeli, ırkçı saldırıya maruz kaldı.

18'inci yüzyılda Bordeaux'da bir aile tarafından satın alınan Afrikalı bir köle olan Modeste Testas'a ait olan bronz heykel, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde tahrif edilmiş halde bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Bordeaux Belediyesi yetkilileri, beyaz boyayla kaplanan heykele yapılan saldırının muhtemel bir ırkçı saldırı olduğunu açıkladı.

Yetkililer, suç duyurusunda bulunacaklarını da belirtti.

Heykelin eski haline döndürülüp döndürülmeyeceği ise merak konusu oldu.

105 YAŞINDA ÖLDÜ

Modeste Testas, şeker ekiminde çalışmak üzere Karayip adası Hispaniola'ya gönderildi.

Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve onu köle olarak alan Fransız öldükten sonra serbest bırakıldı.

Daha sonra şimdi Haiti olan Hispaniola'nın batı kısmına yerleşti ve 105 yaşında öldü.

AMACI SÖMÜRGE GEÇMİŞİNİN HATIRLANMASI

Öte yandan 2019'da açılışı yapılan Testas heykelinin amacı, ülkenin en büyük köle ticareti merkezlerinden biri olan Bordeaux'nun sömürge geçmişine değinmek…