Euro
9.9958
0.36%
Dolar
8.4611
0.41%
Altın
485.66
-0.06%
Borsa
1.439
0.04%
Bitcoin
388.200
2.23%
EXEN Coin
24.21
-2.77%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Bordeaux'da siyasi kadın heykelini boyadılar

    Irkçı saldırı ile ilgili suç duyurusunda bulunulacağı belirtilirken, yarısı beyaza boyanan heykelin eski haline döndürülüp döndürülmeyeceği ise merak konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 12:14
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 12:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bordeaux'da siyasi kadın heykelini boyadılar

    Fransa'nın Bordeaux kentinde siyahi bir kadın köle heykeli, ırkçı saldırıya maruz kaldı.

    18'inci yüzyılda Bordeaux'da bir aile tarafından satın alınan Afrikalı bir köle olan Modeste Testas'a ait olan bronz heykel, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde tahrif edilmiş halde bulundu.

    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

    Bordeaux Belediyesi yetkilileri, beyaz boyayla kaplanan heykele yapılan saldırının muhtemel bir ırkçı saldırı olduğunu açıkladı.

    Yetkililer, suç duyurusunda bulunacaklarını da belirtti.

    Heykelin eski haline döndürülüp döndürülmeyeceği ise merak konusu oldu.

    Bordeaux da siyasi kadın heykelini boyadılar #1

    105 YAŞINDA ÖLDÜ

    Modeste Testas, şeker ekiminde çalışmak üzere Karayip adası Hispaniola'ya gönderildi.

    Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve onu köle olarak alan Fransız öldükten sonra serbest bırakıldı.

    Daha sonra şimdi Haiti olan Hispaniola'nın batı kısmına yerleşti ve 105 yaşında öldü.

    Bordeaux da siyasi kadın heykelini boyadılar #2

    AMACI SÖMÜRGE GEÇMİŞİNİN HATIRLANMASI

    Öte yandan 2019'da açılışı yapılan Testas heykelinin amacı, ülkenin en büyük köle ticareti merkezlerinden biri olan Bordeaux'nun sömürge geçmişine değinmek…

    Bordeaux da siyasi kadın heykelini boyadılar #3

    Bordeaux da siyasi kadın heykelini boyadılar #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir