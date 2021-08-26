Boris Johnson: Afganistan'da kalanların tahliyesi için süre daraldı

Taliban'ın 31 Ağustos kararına işaret eden Başbakan Johnson, Afganistan'dan henüz çıkamayanlar için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'dan tahliyeleri değerlendirdi.

Afganistan'da kalanları tahliye etmek için sürenin dolmakta olduğunu belirten Johnson, ancak İngiltere'ye gelmeye uygun olanların büyük çoğunluğunun ayrıldığını söyledi.

TAHLİYELER İÇİN SÜRE DARALIYOR

Johnson, "Ezici çoğunluğu dışarı çıkardık." ifadesini kullandı, tahliyeler için son tarih olan 31 Ağustos'a kalan sürenin azaldığına dikkati çekti.

Taliban, ülkeden tahliyeler konusunda 31 Ağustos tarihinin uzatılmayacağı konusunda kararlı olduğunu vurgulamıştı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

İngiliz başbakan, "Diğerlerini de alabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.