Boris Johnson, başbakanlığa veda konuşması yaptı

Kameraların karşısına geçen Johnson, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Enerji krizine değinen Johnson, Rusya'ya tepki gösterdi.

Daha önce Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, şimdi de başbakanlığa veda konuşması yaptı.

Başbakanlık Konutu'nda açıklama yapan ve uzun süre alkışlanan Johnson, söz konusu görevini de bıraktı.

Johnson'ın görevdeki son açıklaması

İngiltere'de Johnson sonrası başbakanlık görevini, Liz Truss üstlenecek.

Johnson, birkaç saat içinde Kraliçe 2'nci Elizabeth ile görüşmek için Balmoral'da olacağını ve görevin yeni bir lidere devredileceğini söyledi.

"Liderlik yarışını beklemiyordum"

Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışının "beklenmedik bir bayrak yarışı" olduğunu ve kuralların oyunun yarısında değiştirildiğini söyleyen Johnson, "Ama şimdilik bunu boşverin." ifadesini kullandı.

Brexit'i gerçekleştiren ve Avrupa'da en hızlı aşı dağıtımını hayata geçirenin kendi hükümeti olduğunu vurgulayan Johnson, Ukrayna'ya silah tedarikinin de savaşın gidişatını değiştirebileceğini savundu.

Enerji krizi mesajı

Johnson, "karşı çıkanlara" rağmen, yeni hükümetin enerji krizinin üstesinden geleceğine inandığını dile getirerek, "Liz Truss'ın, bu kışı insanlara atlatacağını biliyorum." diye ekledi.

"Putin bize şantaj yapamaz"

Enerji krizi konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösteren Johnson, Putin'in İngiliz halkına "şantaj ve zorbalık yapamayacağını" söyledi.

Rus liderin "aldandığını" öne süren İngiliz Başbakan, "şefkatli" Muhafazakarlar sayesinde insanların bu krizden kurtulacağını anlattı.

"Biz bir bütünüz"

Boris Johnson, konuşmasında, "Biz bir bütünüz." diyerek Birleşik Krallık vurgusu da yaptı.

Johnson, Birleşik Krallık'ı bölmeye çalışanların bu yönde çabalamaya devam edeceğine ancak asla başarılı olamayacağına inandığını ifade etti.

"Sözlerimi yerine getirmekten gurur duyuyorum"

İngiltere Başbakanı, seçildiğinde partisine verdiği sözleri yerine getirmekten gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Johnson, son üç yılda kendisine ve ailesine destek veren herkese teşekkür ederken, köpeği Dilyn ve Downing Street kedisi Larry'den özel olarak bahsetti.