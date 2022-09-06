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    Boris Johnson, Başbakanlık'tan alkışlarla ayrıldı

    Görevini Truss'a devredecek olan Johnson, ekip arkadaşları tarafından uğurlandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 14:32
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    Boris Johnson, Başbakanlık'tan alkışlarla ayrıldı

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün Başbakanlık Konutu 10 Numara'da basın toplantısı düzenleyerek veda konuşması yaptı.

    Johnson, yaptığı konuşmada, kendi döneminde imza attığı işlerden övgüyle söz ederken, koltuğu devralacak Liz Truss'a destek vereceğini söyledi.

    Johnson'a alkışlı veda

    Konuşması sonrası uzun süre alkışlanan Johnson için benzer bir veda programı, 10 Numara'nın içinde düzenlendi.

    Başbakan Johnson, İskoçya'da bulunan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e istifasını sunmadan önce söz konusu konutta alkışlar arasında yürüdü.

    10 Numara'dan ayrıldı

    AA'nın haberine göre, Başbakanlık çalışanları, Johnson'ı 10 Numara'dan ayrılışı sırasında alkışlarla uğurladı.

    Boris Johnson, Başbakanlık'tan alkışlarla ayrıldı ViDEO

    Boris Johnson, Başbakanlık tan alkışlarla ayrıldı #1

    Boris Johnson, Başbakanlık tan alkışlarla ayrıldı #2

    Boris Johnson, Başbakanlık tan alkışlarla ayrıldı #3


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