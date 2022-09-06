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Boris Johnson, Başbakanlık'tan alkışlarla ayrıldı
Görevini Truss'a devredecek olan Johnson, ekip arkadaşları tarafından uğurlandı.
- Haber Merkezi
- 06.09.2022 - 13:49
- Güncelleme : 06.09.2022 - 14:32
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün Başbakanlık Konutu 10 Numara'da basın toplantısı düzenleyerek veda konuşması yaptı.
Johnson, yaptığı konuşmada, kendi döneminde imza attığı işlerden övgüyle söz ederken, koltuğu devralacak Liz Truss'a destek vereceğini söyledi.
Johnson'a alkışlı veda
Konuşması sonrası uzun süre alkışlanan Johnson için benzer bir veda programı, 10 Numara'nın içinde düzenlendi.
Başbakan Johnson, İskoçya'da bulunan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e istifasını sunmadan önce söz konusu konutta alkışlar arasında yürüdü.
10 Numara'dan ayrıldı
AA'nın haberine göre, Başbakanlık çalışanları, Johnson'ı 10 Numara'dan ayrılışı sırasında alkışlarla uğurladı.
Boris Johnson, Başbakanlık'tan alkışlarla ayrıldı ViDEO