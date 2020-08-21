Boris Johnson, eşi Carrie Symonds ile tatile çıktı

İngiltere Başbakanı, bu yıl mütevazı bir tatili tercih etti. Johnson'ın bereli hali kameralara yansıdı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs salgını nedeniyle tatilini gözlerden uzak yerde yapma kararı aldı.

Johnson, 32 yaşındaki nişanlısı Carrie Symonds, oğlu Wilfred ve köpeği Dilyn ile geçtiğimiz hafta sonu İskoçya'ya gitti.

İSKOÇYA'DA TATİL

Salgın döneminde İskoçya sahillerinde izole bir tatili tercih eden çift, hafta sonundan beri üç yatak odalı bir evde tatil yapıyor.

BERELİ JOHNSON

Evin yakınında bir de kurulu çadır kayda geçti. Johnson'ın tatilde bere giydiği görüldü.

Yılbaşı döneminde tatil için Karayip adası Mustique'i tercih eden Johnson-Symonds çiftinin bu kez mütevazı bir konaklamayı tercih etmesi dikkat çekti.

Boris Johnson duvar işçiliği yaptı ViDEO