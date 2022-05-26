Boris Johnson: Hükümet ilerlemeye devam etmeli

Karantina döneminde Başbakanlıkta parti düzenleyerek gündem olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa haberlerine yanıt vererek, "Devam etmeliyim ve hükümet ilerlemeye devam etmeli" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlıkta düzenlenen partilerle ilgili hazırlanan detaylı rapor sonrası basın toplantısında konuştu.

Söz konusu raporu ise kıdemli müsteşar Sue Gray hazırlamıştı.

"İnsanların neden öfkeli olduğunu anlıyorum"

Skandalın "tüm sorumluluğunu" üstlendiğini söyleyen Johnson, "İnsanların neden öfkeli olduğunu ve olanlara neden kızdığını anlıyorum." dedi.

"Hükümet ilerlemeye devam etmeli"

AA'nın haberine göre, istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Başbakan, "Kararlı bir şekilde, devam etmenin ve vaatleri yerine getirmenin benim işim olduğunu düşünüyorum. (Raporun) sonuçları ne kadar acı ve can sıkıcı olsa da ve ne kadar mahcup edici olsa da ilerlemeye devam etmeliyim ve hükümet ilerlemeye devam etmeli. Böyle de yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Tepki çeken partiler

İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de koronavirüs kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından sene başında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Başbakan Johnson'a kendi doğum günü partisine katılmaktan para cezası verilmişti.

Johnson, Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından 12 Mayıs'ta özür dilemiş ancak istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Polis soruşturmasının ardından da Gray, raporunu yayımlamıştı. Raporda, Kovid-19 kısıtlamalarının sürdüğü dönemde Başbakanlıkta düzenlenen partilerin çoğunda kuralların ihlal edildiği belirtilerek, temizlik ve güvenlik personelinin de "kabul edilemez" bir muameleyle karşı karşıya kaldığı bildirilmişti.

Raporda, o dönem Başbakanlıktaki yapılan birçok etkinliğin düzenlenmesine izin verilmemesi gerektiğine işaret edilerek, endişelerini dile getiren personele de saygı gösterilmediği kaydedilmişti.