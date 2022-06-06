Boris Johnson için güven oylaması yapılacak

Son dönemde istifa çağrılarının odağındaki İngiliz Başbakan için bugün oylama gerçekleştirilecek. Kabinenin 16 üyesi, Johnson'a desteğini açıkladı.

İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadelede hükümetin ilan ettiği önlemlere uymadığı tespit edilen Başbakan Boris Johnson'ın koltuğu tehlikede.

Başbakan Johnson, ihlallere ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından özür dilerken, istifa çağrılarını ise reddetti.

Güven oylaması kararı

Johnson'ın liderlik ettiği Muhafazakar Parti, İngiliz Başbakan için, en 54 milletvekilinin talebiyle güven oylaması yapılması yönünde karar verdi.

BBC'nin haberine göre, oylamanın, TSİ 20.00'de başlayıp 22.00'de sona ermesi bekleniyor.

Oylamayı kaybederse istifa edecek

Johnson oylamayı kaybederse, başbakanlık görevinden istifa etmek zorunda. Böyle bir gelişme sonrası partide yeni lider arayışları için düğmeye basılacak.

Kabinenin 22 üyesinden 16'sı, bugün yapılacak gizli oylamada Johnson'ın parti lideri olarak kalması için oy kullanacaklarını açıkladı.

"Başbakan, büyük kararlar aldı"

Sosyal Konut, Toplum ve Yerel Yönetimler Bakanı Michael Gove, "Başbakan, Brexit ve koronavirüsle büyük kararlar aldı. Şimdi Ukrayna'yı savunmaya, seviye atlamaya ve büyüme sağlamaya odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, "Partimden tanıdığım hiçbir lider, her bir meslektaşımdan yüzde 100 destek görmedi. Bu gece tüm bunları geride bırakıp işimize devam etmek için bir fırsat." diye konuştu.

Bir yıl boyunca güven oylamasından muaf olma şartı

Bu arada İngiltere Başbakanı Johnson, bu gece yapılacak oylamayı kazanırsa ve en az 180 milletvekili onun lehinde oy kullanırsa, liderliğini sürdürecek ve bir yıl boyunca güven oylamasından muaf olacak.

Öte yandan Muhafazakar Parti'den bazı üst düzey isimler, Johnson'a desteğini açıkladı.