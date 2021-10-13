Boris Johnson, İspanya'da resim çizerken görüntülendi

İngiltere'nin peş peşe yaşadığı krizlerin ortasında tatile çıkan Johnson, şövalede resim yaptı. Johnson'ın tatili, İngiliz basınının gündemine oturdu.

Akaryakıt krizi, ağır vasıta sürücüsü eksikliği ve son olarak limanlarda sıkışıklık yaşayan İngiltere krizlerle boğuşurken, Başbakan Boris Johnson soluğu tatilde aldı.

Johnson, eşi ve çocuğuyla tatil için adresini İspanya olarak belirledi.

İNGİLTERE KRİZDE, JOHNSON TATİLDE

Haftalığı 25 bin sterlin olan evin terasında görüntülenen Johnson'ın, giydiği lacivert kazak ve bol pantolonla şövalede resim yaptığı görüldü.

İngiliz başbakan, tatil konusunda ülkesinde yükselen gaz fiyatları, marketlerdeki boş raf görüntüleri ve diğer bazı olumsuzlukların yaşandığı bir dönemi seçti.

PARTİSİ TATİLİ SAVUNDU: JOHNSON ZORLU SÜREÇTEN GEÇTİ

Daily Mail'in haberine göre, Johnson'ın tatilini savunan Muhafazakar Parti Eş Başkanı Oliver Dowden, başbakanın tatildeyken işten "asla uzak kalmadığını" söyledi.

Boris Johnson'ın İngiltere'deki sorunlarla yakından ilgilendiğini belirten Dowden, "Başbakan, birçok farklı şekilde zorlu bir süreçten geçti. Koronavirüse yakalandı ve yeni bir çocuğu yolda. Ne yazık ki birkaç hafta önce de annesini kaybetti. Bu sadece kısa bir mola ve İngiltere'ye geri dönecek." dedi.

"BAKANLARLA TEMAS HALİNDE"

Downing Street'teki Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Johnson'ın tatil kararı savunuldu.

"Bireyler uygun bir zamanda mola verebiliyor. Başbakan her zaman olduğu gibi sorumlu olmaya devam ediyor. Bakanlarla düzenli temas halinde." denildi.

TATİLİN NASIL FİNANSE EDİLDİĞİ AÇIKLANMADI

Ancak İngiltere Başbakanı Johnson'ın tatilinin ne şekilde finanse edildiğine dair ayrıntı verilmedi.

İngiltere'de benzin kuyruğunda kavgalar başladı ViDEO