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    Boris Johnson, Kiev'de Vladimir Zelensky ile bir araya geldi

    Kiev, Johnson ile Zelensky arasındaki zirveye ev sahipliği yaptı. Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliği, görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.04.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 17:59
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    Boris Johnson, Kiev'de Vladimir Zelensky ile bir araya geldi

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eti.

    Başbakan Johnson, ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüştü.

    Londra Büyükelçiliği: Sürpriz

    Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliği, Twitter'dan ziyarete ilişkin bir fotoğraf paylaştı ve "Sürpriz" notunu düştü.

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Sybiha da Facebook hesabından Johnson ile Zelenskiy ikilisinin fotoğrafını paylaşarak, "Boris Johnson'ın Kiev ziyareti, Başkan Zelenskiy ile baş başa görüşmeyle başladı." ifadesini kullandı.

    Dikkat çeken ziyaret

    Johnson'ın ziyareti, İngiltere'nin Ukrayna'ya toplam 100 milyon sterlinlik Starstreak uçaksavar füzeleri ve 800 tanksavar füzenin yanı sıra kask, zırh ve gece görüşü araçları gibi ölümcül olmayan teçhizat göndereceklerini duyurmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

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    Boris Johnson, Kiev de Vladimir Zelensky ile bir araya geldi #2

    Yeni mali ve askeri yardım hazırlığı

    BBC'nin haberine göre, İngiltere Başbakanlığı'ndan bir sözcü, "Başbakan, Ukrayna halkıyla dayanışma göstermek amacıyla Devlet Başkanı Zelensky ile şahsen görüşmek için Ukrayna'ya gitti." dedi.

    Aynı sözcü, "İngiltere'nin Ukrayna'ya uzun vadeli desteğini görüşecekler. Başbakan, yeni bir mali ve askeri yardım paketi sunacak." bilgisini paylaştı.


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