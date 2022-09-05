Boris Johnson, Liz Truss'ın seçilmesiyle ilgili açıklama yaptı

Boris Johnson, Liz Truss'ın seçilmesiyle ilgili açıklama yaptı

Görevden ayrılmaya hazırlanan Johnson, Truss için, "Hayat pahalılığı kriziyle başa çıkmak için doğru planı olduğunu biliyorum" dedi.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın bıraktığı Muhafazakar Parti liderliği koltuğunu Liz Truss devraldı.

Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Truss, parti içinde yapılan oylamada rakibi Rishi Sunak'ı geride bıraktı.

Johnson'dan Truss paylaşımı

Truss, yarın İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth ile İskoçya'da görüştükten sonra hükümeti kurma görevini üstlenecek.

Johnson, başbakanlık koltuğuna hazırlanan Truss'ı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tebrik etti.

"Gurur duyuyorum"

Başbakan Johnson, "Son üç yıldır Muhafazakar Parti'nin lideri olarak hizmet etmekten, on yıllardır en büyük çoğunluğu kazanmaktan, Brexit'in yapılmasını sağlamaktan, Avrupa'daki en hızlı aşı dağıtımını yönetmekten ve Ukrayna'ya hayati destek sağlamaktan gurur duyuyorum." diye yazdı.

"Hayat pahalılığı kriziyle başa çıkmak için planı olduğunu biliyorum"

Paylaşımının devamında, "azimli" galibiyeti için Truss'ı tebrik eden Johnson, şu ifadeleri kullandı:

"Hayat pahalılığı kriziyle başa çıkmak, partimizi ve ülkemizi birleştirmek için doğru plana sahip olduğunu biliyorum. Şimdi tüm Muhafazakarların, onun yüzde 100 arkasında olma vakti."

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