Boris Johnson, Ukraynalıların ülkeye kontrolsüz giremeyeceğini söyledi

İngiltere’nin Ukraynalılar için binlerce vize başvurusunu işleme koyduğunu duyuran Başbakan Boris Johnson, Ukraynalıların “herhangi bir denetim veya kontrol olmadan” ülkeye giremeyeceğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, askeri üssü ziyareti sırasında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmelerle ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Johnson, İçişleri Bakanlığının, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle İngiltere'ye sığınmak isteyen Ukraynalılara sadece 50 vize verdiğinin ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalara ilişkin, bu rakamın doğru olmadığını ancak gerçek rakamı açıklayamayacağını belirtti.

“BİZ ÇOK CÖMERT BİR ÜLKEYİZ”

Ülkesinin Ukraynalılar için binlerce vize başvurusunu işleme koyduğunu kaydeden Johnson, “Biz çok cömert bir ülkeyiz. Yine de istediğimiz denetim ve kontrol edebilmek. Ukrayna'da olup bitenler göz önüne alındığında, kimin geldiğini kontrol etmek için bazı temel becerilerin varlığından emin olmamızın mantıklı olduğunu düşünüyorum.” dedi.

“KAVGAMIZ REJİM VE PUTİN'İN SALDIRGANLIĞIYLA”

Putin'in, Ukrayna'daki saldırganlığını “ikiye katladığını” kanıtladığını söyleyen Johnson, buna karşılık olarak, İngiltere'nin müttefikleriyle yaptırımlar konusunda “daha fazlasını yapması” gerektiğini bildirdi.

Boris Johnson, “Bence yaptırımlar konusunda daha fazlasını yapmamız gerektiği ve yapabileceğimiz daha çok şey olduğunu kabul etmeliyiz. Dolayısıyla, SWIFT'te, bankacılıkta, dünyanın yapabileceği daha çok şey var. Dünyanın yapabileceğinden daha fazlası var.” ifadelerini kullandı.

DİĞER LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Johnson, İngiltere ve Batı'nın “Rus karşıtı” olmadığını açıkça belirtmek istediğini vurgulayarak, “Bizim kavgamız sadece rejimle ve Vladimir Putin'in saldırganlığıyla.” dedi.

Johnson, ayrıca Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bugün ABD Başkanı Joe Biden ve diğer liderlerle telefon görüşmeleri yapacağını belirtti.