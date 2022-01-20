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    Boris Johnson: Ukrayna'ya saldırı, dünya için felaket olur

    Başbakan Johnson, Kiev yönetimine destek açıklamasında bulundu. Johnson, Rusya'yı olası saldırı konusunda uyardı.
    • AA
    • 20.01.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 17:43
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    Boris Johnson: Ukrayna'ya saldırı, dünya için felaket olur

    Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin bir açıklama da İngiltere'den geldi.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir saldırıda bulunmasının, felaketle sonuçlanacağını söyledi.

    GÜNDEM UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ

    Johnson, İngiltere'nin güneybatısındaki Taunton'da bulunan sağlık tesisini ziyaretinde, bir soru üzerine Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

    "SADECE RUSYA İÇİN DEĞİL, DÜNYA İÇİN FELAKET OLUR"

    İngiltere'nin Ukrayna egemenliğine verdiği desteği yineleyen Johnson, "Rusya, Ukrayna'ya hangi ölçekte olursa olsun herhangi bir saldırı yaparsa bu sadece Rusya için değil, dünya için de bir felaket olur." dedi.

    Johnson, ülkesinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini dile getirdi.

    Boris Johnson: Ukrayna ya saldırı, dünya için felaket olur #1


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