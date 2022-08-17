Boris Johnson, Yunan adasında tatil yaparken görüntülendi

İngiliz Başbakan, Eğriboz'da ailesiyle birlikte güneşlendi. Yerel halk, "Boris'in o sahili nasıl bulduğunu bilmiyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, son günlerde ülkesinden uzaklarda hayatına devam ediyor.

Muhafazakar Parti'de liderlik koltuğunu bırakan Johnson, başbakanlık görevinden de ayrılmaya hazırlanıyor.

Tatil için Yunanistan'ı seçti

Gecikmiş balayı için eşi Carrie ile Slovenya'ya uçan Johnson, şimdi de Yunanistan'da tatil yapıyor.

Daha önce Yunanistan'da bir markette görüntülenen İngiliz Başbakan, son olarak Eğriboz Adası'nda ailesiyle birlikte objektiflere yansıdı.

Ayakta güneşlendi

Şort giyen Johnson, ayakta güneşlendi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, yerel halk, Johnsons'ın güneşlenme yeri seçimine şaşırdı.

"O sahili nasıl buldu, bilmiyoruz"

Bir sakin, Sun'a yaptığı açıklamada, "Boris'in o sahili nasıl bulduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Yıllardır burada yaşayan yerliler bile burayı bilmiyor.

Güzel bir yer ama 34 santigrat derece sıcaklıkta gölge yoktu, bu yüzden orada çocuklarıyla çok uzun süre kalmış olamaz." dedi.

Parti yetkilileri: Boris Johnson çalışıyor

Muhafazakar Parti'nin üst düzey yetkilileri ise tatil noktalarında görüntülenen Başbakan Johnson'ın "çalışmakta olduğu" konusunda ısrar ediyor.