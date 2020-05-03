Boris Johnson'dan ölüm itirafı

Koronavirüsü yenmeyi başaran İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçirdiği zor günleri anlattı.

Koronavirüse yakalanan ve kaldırıldığı hastanenin yoğum bakım servisinde tedaviye alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan itiraf geldi.

The Sun gazetesine konuşan Johnson, doktorların, hayatta kalabilmesi için kendisine litrelerce oksijen verdiğini ancak, göstergelerin yanlış yönde seyrettiğini belirtti.

"Zor bir andı. İnkar etmeyeceğim" diyen 55 yaşındaki başbakan, doktorların 'Stalin'in ölümü' tipi bir strateji hazırladıklarını kaydetti.

"ÖLÜM HABERİNİ DUYURMAK İÇİN HAZIRLANDILAR"

İyi bir durumda olmadığını, doktorların acil durum planı yaptığının farkında olduğunu ifade eden Boris Johnson, doktorların bir aşamada ölüm haberini duyurmaya hazırlandıklarını söyledi ve ekledi:

"Doktorlar, işlerin yanlış gitmesi durumunda ne yapmaları gerektiği konusunda her türlü hazırlığı yapmıştı."

"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Hastaneye gitmek istemediğini belirten İngiliz başbakan, durumunun ciddiyetini yoğun bakıma kaldırıldığında anladığını kaydetti.

Bir ara koronavirüsün tedavisi olmadığını ve öleceğini düşündüğünü dile getiren Boris Johnson, "Bu durumdan nasıl çıkacağım?" diye kendine sorduğunu ifade etti.

12 NİSAN'DA TABURCU OLDU

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 27 Mart'ta koronavirüse yakalanmıştı. 5 Nisan'da hastaneye kaldırılan Johnson, 12 Nisan'da taburcu olmuştu.

NİŞANLISI SYMONDS, ERKEK BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds, 29 Nisan'da erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine Wilfred Lawrie Nicholas adını verdi.

Nicholas ismi, yoğun bakımda tedavi altındaki Boris Johnson'ın hayatını kurtaran doktorlar olan Nicholas Price and Nicholas Hart'tan geliyor.