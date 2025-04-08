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Haber Merkezi

Ailesiyle birlikte tatile çıkan eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD'nin Teksas eyaletine gitti..

Burada safari parkta oğluyla birlikte hayvanları besleyen Johnson, beklenmedik bir olayla karşılaştı..

DEVEKUŞU ELİNİ ISIRDI

Johnson, arabasının camından bir devekuşunu beslemeye çalışırken hayvan, aniden uzanıp onu ısırdı.

Beklenmedik saldırı karşısında Johnson, "Aman! Lanet olsun!" diye bağırarak geri çekildi.

OĞLU KAHKAHALARA BOĞULDU

Bu tepki küçük oğlunu kahkahalara boğarken, eşi Carrie Johnson da anı "Paylaşmayacak kadar komik değil" notuyla Instagram'da yayınladı.

Olayda ciddi bir yaralanma yaşanmadığı belirtilirken video, sosyal medyada hızla yayıldı ve mizahi yorumlara neden oldu.