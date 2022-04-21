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    Boris Johnson'ın Hindistan temasları

    Hindistan'a kritik ziyaret gerçekleştiren Johnson'a geleneksel karşılama töreni yapıldı. Johnson'ın başına, üniversite ziyareti öncesi sarık sarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 15:25
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    Boris Johnson'ın Hindistan temasları

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, resmi ziyaret kapsamında Hindistan'a gitti.

    Johnson'ın iki günlük ziyareti, Batı'nın, Hindistan'ı Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya karşı daha güçlü tavır almaya çağırdığı bir dönemde düzenlendi.

    Hindistan'a kritik ziyaret

    Ziyareti öncesi konuşan Johnson, "Otokratik devletlerden barış ve refahımıza yönelik tehditlerle karşı karşıya kalırken, demokrasilerin ve dostların bir arada olması hayati önem taşıyor." dedi.

    Hindistan'a ulaşan Johnson, ziyaretinin ilk gününde Ahmedabad'da temaslarda bulundu. Johnson, burada Hindistan'ın bağımsızlık hareketinin sembolü Mahatma Gandhi'nin heykeline çelenk yerleştirdi.

    Başına sarık sardılar

    Vadodara'da fabrika gezisi sonrası Gandhinagar şehrine geçen İngiliz başbakan, Gujarat Biyoteknoloji Üniversitesi'nde öğrencileri ziyaret etti.

    Başbakan Johnson'ın başına, ziyareti öncesinde geleneksel sarık sarıldı.

    Boris Johnson ın Hindistan temasları #1

    Batılı ülkelerden Hindistan'a baskı: Moskova'yı kınayın

    El Cezire'nin haberine göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna savaşıyla ilgili endişelerini dile getirerek, buna son verilmesi çağrısında bulundu.

    Ancak Yeni Delhi yönetiminin Moskova'yı kınama konusundaki isteksizliği, Batılı liderleri tutum değişikliği için Hindistan'da lobi yapmaya yöneltti.

    ABD: Petrol alımını artırmayın

    Hindistan'ın en büyük petrol şirketi Indian Oil Corporation, mart ayında Rusya'dan 3 milyon varil ham petrol satın aldı.

    ABD Başkanı Joe Biden, Modi'den Rus petrolüne ilişkin alımları artırmamasını istiyor.

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    Hindistan'dan Avrupa hatırlatması

    Yeni Delhi, Biden'a Rusya konusunda kesin bir taahhütte bulunmazken, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Avrupa'nın Rus petrolüne bağımlılığını hatırlattı.

    Jaishankar, geçen hafta Washington'da düzenlediği basın toplantısı sırasında, "Muhtemelen bir ay içinde toplam alımlarımız, Avrupa'nın bir öğleden sonra aldığından daha az olur." dedi.

    İki ülke arasındaki savunma ortaklığı

    Öte yandan Rusya, Hindistan'ın önemli savunma ortaklarından biri. Moskova, 2016-2020 yılları arasında Yeni Delhi'ye 6.6 milyar dolar değerinde silah ihracatı gerçekleştirdi.

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