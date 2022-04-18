Boris Johnson'ın yerine Ben Wallace ve Liz Truss konuşuluyor

Boris Johnson'ın yerine Ben Wallace ve Liz Truss konuşuluyor

Başbakan Johnson sonrası dönem için anketlerde iki ismin adaylıkları öne çıktı.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle uygulanan karantina kurallarını ihlal eden Başbakan Boris Johnson özür dilemiş, ancak istifa çağrılarını reddetmişti.

Ülkede Johnson'ın koltuğunun sallandığına dair söylemler yüksek sesle dile getirilirken, yapılan ankette İngiliz başbakanın yerine kimlerin geçmesinin muhtemel olduğu ortaya çıktı.

Ben Wallace ön plana çıkıyor

İngiltere basınından inews'in haberine göre; Savunma Bakanı Ben Wallace, Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson'ın yerini alacak favori kişi olarak ortaya çıkıyor.

Wallace'a destekle ilgili "Ukrayna savaşına verdiği tepki ve meslektaşlarının çoğuna kıyasla kusursuz sicili nedeniyle takdir toplayarak son haftalarda yükseldi." denildi.

Liz Truss ikinci sırada

Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın da İngiliz halkından destek gören diğer isim olduğu kaydedildi.

Muhafazakar seçmenlerin yüzde 28'inin, tüm seçmenlerin ise yüzde 16'sının Wallace'ı desteklediği kaydedildi. Söz konusu oranlar Truss için sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 13 şeklinde gerçekleşti.