Bosna Hersek'in başkentinde tarihi binaya Filistin Bayrağı yansıtıldı

Saraybosna'nın sembollerinden Vijecnica Kütüphanesi, İsrail saldırılarına tepki olarak Filistin bayrağı renklerine büründü.

Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere dünyanın farklı adreslerinden dayanışma mesajları gelmeye devam ediyor.

Bu doğrultuda Filistinlilere destek için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın sembol yapılarından biri olan Vijecnica Kütüphanesi'nin duvarına Filistin Bayrağı yansıtıldı.

"SUÇSUZ YERE CANINI KAYBEDEN KURBANLAR İÇİN..."

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, "Suçsuz yere canını kaybeden kurbanlar ve yakınları için Vjecnica bu akşam Filistin bayrağının renklerine büründü." ifadelerini kullandı.