Bosna Hersek'te 515 yıldır süren Ayvaz Dede Şenlikleri'ne binler katıldı

Akhisarlı (Prusac) Ayvaz Dede, Boşnakların İslamiyet'i kabul etmesindeki önemli sembollerden biri olarak kabul ediliyor.

Bugün Balkanların incisi Bosna Hersek'te binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri ise geçmişi kadim bir gelenekle günümüze taşıyor.

Her yıl ülkenin ve dünyanın birçok bölgesinden gelen binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, Bosna Hersek'te yapılan en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor.

ATLILAR, KARAULA KÖYÜNDE BULUŞTU

Bosna Hersek'in çeşitli şehirlerinden gelen atlılar, dün itibarıyla 515'inci Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılmak üzere Karaula köyünde buluşarak dualarla Prusac'a doğru yola çıktı.

AYVAZ DEDE'NİN HATIRASI YAŞATILIYOR

Boşnakların İslamiyet'i kabul etmesindeki önemli sembollerden biri olarak bilinen Ayvaz Dede'nin hatırasını yaşatmak adına 515 yıldır düzenlenen şenliklere katılmak üzere 100'den fazla atlı, renkli ve geleneksel kıyafetleriyle sabahın erken saatlerinde geldikleri Travnik yakınlarındaki Karaula köyünden tekbir ve dualarla Prusac'a uğurlandı.



YOLA DUA EDİLEREK ÇIKILDI

Şenliklere katılacak atlılar için yola çıkılmadan önce Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

YOL BİR GÜN SÜRDÜ

Yüzyıllardır devam eden gelenekleri yaşatmak amacıyla her yaştan Boşnak, bir gün sürecek yol için atlarının son hazırlıklarını yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinden gelen Ahmet Sert de Türk sancağıyla, oğulları Ömer ve Yusuf ile atlı yürüyüşe katıldı.

Atlıların arasındaki geleneksel kıyafetli Boşnak kadınlar da diğerleriyle yola çıktı.

KATILIM YOĞUN OLDU

Ayvaz Dede şenliklerine Türkiye'den de yoğun bir katılım gerçekleşirken; Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Sözcüsü Onur Arvas, Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler, Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç ve Türkiye Sarayevo Büyükelçisi Emin Akseki de katılan isimlerin içinde yer aldı

DONJİ VAKUF’DAKİ ETKİNLİK

Bosna Hersek'te bu yıl 515'incisi düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri için merkezi programa katılacak yaklaşık 260 atlıyla, dün Donji Vakuf kentinde geçit töreni düzenlendi.

Boşnakların İslam'ı kabul etmelerinin en önemli sembollerinden biri olarak bilinen Akhisarlı Ayvaz Dede anısına düzenlenen şenliklere, ülkenin farklı kentlerinden katılan atlılar, coşku ve alkışlarla karşılandı.

KIRMIZI FESLİ VE YEŞİL SANCAKLI ATLILAR

Bosna Hersek'in genelinden getirilen yüzlerce atlı, geleneksel kıyafetleri, kırmızı fesleri ve yeşil sancaklarıyla Donji Vakuf'taki geçit törenine katılırken, atlılardan bazıları Filistin bayrağı taşıdı.

GÜÇLÜ BOŞNAK KADINLARI

Atlıların arasında yer alan geleneksel kıyafetli Boşnak kadınlar da dikkati çekti.

Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'te 500 yıldan fazla bir süredir devam eden geleneği bu yıl da büyük bir coşkuyla devam ettirdiklerini söyledi.

ŞENLİKLERİN ANA ETKİNLİĞİ BUGÜN PRUSAC'TA

Ayvaz Dede Şenlikleri'nin ana etkinliği, Prusac'ta gerçekleştiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de programda sahne alıyor.

ASIL ETKİNLİK AYVAZ DEDE'NİN DUA ETTİĞİ DAĞDA BAŞLIYOR

Osmanlı Devletinin Bosna Hersek'i fethinden önce bölgeye gelen Ayvaz Dede'nin Prusac'taki kuraklığın sona ermesi için dua ettiği dağda başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğle namazıyla sona erecek.

ETKİNLİK ÖĞLE NAMAZI İLE BİTİYOR

Bosna Hersek'e Osmanlı Devleti'nin ülkeyi fethinden önce gelen Ayvaz Dede'nin Prusac'taki kuraklığın geçmesi için dua ettiği dağda başlayacak merkezi program, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğle namazıyla sona erecek.

AYVAZ DEDE KİMDİR?

Balkanlar'da İslam'ı tebliğ eden Sarı Saltuk gibi irşat amacıyla Anadolu'dan Bosna Hersek topraklarına gelen ve Horasan erenlerinden olan Akhisarlı Ayvaz Dede, yaygın inanışa göre 500 yılı aşkın süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağda 40 gün 40 gece dua etti.

RİVAYETE GÖRE DAĞ YARILDI, SUSUZLUK GİDERİLDİ

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye su getirmek için ibadette bulunup, dua eden Ayvaz Dede'nin, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördüğü ve uyandığında karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulduğu rivayet ediliyor.

HALKIN MÜSLÜMAN OLUŞUNUN TARİHÇESİ

Olayın ardından bölge suya kavuşup kuraklık sona ererken bu mucizevi hadiseyi duyan halk da Müslüman oldu.

ŞENLİK BİR DÖNEM YASAKLANMIŞTI

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947'den itibaren yasaklanan şenliğin, 1990'da yeniden düzenlenmesine başlandı.