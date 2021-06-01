Euro
10.4325
0.44%
Dolar
8.5169
0.29%
Altın
519.72
-0.17%
Borsa
1.432
0.81%
Bitcoin
308.752
-1.67%
EXEN Coin
33.19
-9.66%
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    Bosna Hersek'teki savaşta katledilen 5 kurban toprağa verildi

    29 yıl önce öldürülen 5 Boşnak için cenaze töreni düzenlendi.
    • AA
    • 01.06.2021 - 17:19
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 17:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bosna Hersek'teki savaşta katledilen 5 kurban toprağa verildi

    Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta, Zvornik kentinde 2 binden fazla Boşnak sivil katledilmişti.

    Savaşta öldürülen Bahrija Dautovic, Idriz Dautovic, Avdija Muratovic, Dervisa Rahmanovic ve Mejrusa Sahbegovic, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

    ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLDİLER

    Ülkenin kuzeydoğusundaki Zvornik kentinde 29 yıl önce Sırp güçler tarafından öldürülen 5 kişinin Gornja Kalesija Şehitliği'ndeki defin işlemine, kurban yakınları katıldı.

    Zvornik Esir ve Kayıp Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Grahic, bugüne kadar 787 kişinin defnedildiğini anımsatarak, savaş zamanında öldürülen yüzlerce kişinin kemik kalıntısına halen ulaşılamadığını söyledi.

    Bosna Hersek teki savaşta katledilen 5 kurban toprağa verildi #1

    "DAVA, SAVAŞ MAĞDURLARI İÇİN UTANÇ VERİCİ ŞEKİLDE SONUÇLANDI"

    Siyah Giyinen Kadınlar isimli sivil toplum kuruluşundan Stasa Zajevic de Sırbistan'dan geldiklerini belirterek, "Zvornik'te yaşananlara ilişkin ülkemde yapılan dava, savaş mağdurları için utanç verici ve küçük düşürücü bir şekilde sonuçlandı." diye konuştu.

    Babası Idriz Dautovic'i toprağa veren Samira Dautovic Kabaric ise oğluna dedesinin ismini koyduğunu anlatarak, "Kemik kalıntılarına geçen yıl ulaşıldı ancak koronavirüs salgını nedeniyle toprağa veremedik." dedi.

    Bosna Hersek teki savaşta katledilen 5 kurban toprağa verildi #2

    Bosna Hersek teki savaşta katledilen 5 kurban toprağa verildi #3

    Bosna Hersek teki savaşta katledilen 5 kurban toprağa verildi #4

    Bosna Hersek teki savaşta katledilen 5 kurban toprağa verildi #5

    Bosna Hersek teki savaşta katledilen 5 kurban toprağa verildi #6

    Bosna Hersek teki savaşta katledilen 5 kurban toprağa verildi #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir