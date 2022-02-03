Brad Pitt'in kasırga mağdurları için yaptırdığı evler dava edildi

ABD'li aktör Brad Pitt'in kurduğu “Make It Right” vakfının Katrina Kasırgası mağdurları için inşa ettirdiği evler, çürük çıktı. Vakfın inşa ettiği 109 evin çoğunun kullanılamaz halde olduğu öğrenildi.

New Orleans'ı 2005'te vuran Katrina Kasırgası'nda 1.883 kişi hayatını kaybetmiş, 520.4 milyar liralık hasara yol açan kasırgada yüzlerce ev yıkılmıştı.

58 yaşındaki ABD'li Hollywood yıldızı Brad Pitt'in kurduğu “Make It Right Vakfı”, kasırga mağdurları için 26.8 milyon dolar harcayarak yeşil enerjiyle sürdürülebilir evler yapıp, mağdur kişilere teslim etmişti.

YAĞMURA DAYANIKLI DEĞİL

2008 ve 2015 yılları arasında inşa edilen evler, maliyetlerinden çok daha ucuza 150 bin dolara satılmıştı.

Ancak evlerin çoğunun, New Orleans'ın subtropikal iklimine ve yoğun yağışına dayanmak için gerekli olan yağmur olukları veya su geçirmez boya gibi temel özelliklere sahip olmadığı öğrenildi.

TAŞINDIKTAN 8 AY SONRA SORUNLAR BAŞLADI

Evlerin çoğunda, kasırga mağdurları taşındıktan 8 ay sonra sorunlar çıkmaya başladı.

2022'nin başı itibarıyla 6 evin küf, çürüme, su baskını ve çeşitli yapısal sorunlar nedeniyle boş durumda olduğu belirtildi.

Çoğu ev sahibi ise maddi yetersizlikleri nedeniyle sürekli sorun çıkaran evlerinden taşınamadı.

MAKE IT RIGHT'A DAVA

Birkaç ev sahibi, hala yönetim kurulunda olan Brad Pitt'in vakfına dava açıp olayı mahkemeye taşıdı.