Brezilya lideri Lula'dan İsrail'e sert tepki

AA

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde çalışan Filistinli kadın doktor, soykırımcı İsrail'in saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybetmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybeden Filistinli kadın doktoru sosyal medya hesabında paylaşarak İsrail'e tepki gösterdi.

PAYLAŞIMIYLA FİLİSTİNLİ KADIN DOKTOR NECCAR'A DİKKAT ÇEKTİ

Lula, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybeden Filistinli kadın doktor Neccar'a şu ifadelerle dikkati çekti:

Bu, utanç verici ve korkakça bir saldırı. İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısı sonucunda, doktor Alaa Al-Naccar yalnızca bir çocuğunu ve eşini hayatta tutabildi, onların da durumu kritik. Bu olay, silahlı bir devletin savunmasız sivillere yönelik yürüttüğü savaşın ne kadar zalim ve insanlık dışı olduğunu tüm yönleriyle ortaya koyuyor.

Gazze’de her gün kadın ve çocukların hayatını kaybettiğini dile getiren Lula, İsrail'in eylemlerinin artık "meşru müdafaa" veya "terörle mücadele" sınırlarını aştığını vurguladı.

İSRAİL, GAZZE'DE BAŞKA HESAPLAR PEŞİNDE KOŞUYOR

Lula, İsrail'in Gazze'de başka hesaplar peşinde koştuğunu belirterek şunları kaydetti:

Artık söz konusu olan ne kendini savunma hakkıdır ne terörle mücadele ne de Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarma çabasıdır. Bugün Gazze'de tanık olduğumuz şey bir intikamdır. Bu soykırımın mevcut aşamasındaki tek amacı, Filistin halkını temel yaşam koşullarından mahrum bırakmak ve onları kendi meşru topraklarından sürmektir.

Paylaşımın tamamı:

Filistinli doktor Alaa En-Neccar'ın 10 çocuğundan 9'unun Cumartesi günü (24) Gazze Şeridi'nde İsrail hükümetinin düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi bir başka utanç verici ve korkakça eylemdir. Hayatta kalan tek oğlu ve yine doktor olan kocası ise kritik durumda hastanede yatıyor.



Bu bölüm, ağır silahlarla donatılmış bir devletin savunmasız sivil halkla karşı karşıya geldiği, her gün masum kadın ve çocukların kurban edildiği bir çatışmanın acımasızlığını ve insanlık dışılığını tüm boyutlarıyla simgeliyor.



Artık mesele savunma hakkı, terörle mücadele veya Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması değil. Bugün Gazze'de gördüğümüz şey intikamdır. Bu soykırımın şimdiki aşamasının tek amacı, Filistinlileri meşru topraklarından sürmek amacıyla asgari yaşam koşullarından mahrum bırakmaktır.