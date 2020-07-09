Brezilya'da 1223 kişi daha koronadan öldü

Ülkede salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 67 bin 964'e yükseldi.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, bilanço artıyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1223 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle toplam can kaybı 67 bin 964 oldu.

BİR GÜNDE 44 BİN 571 VAKA

Ülkedeki vaka sayısı da bir günde 44 bin 571 artarak 1 milyon 713 bin 160’a yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 341 bin 365 vaka ve 16 bin 788 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor. Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 20 bin 901 olarak kayda geçti.

MEKSİKA'DA BİR GÜNDE 782 ÖLÜM

Meksika Sağlık Bakanlığı da güncel verileri paylaştı.

Ülkede son 24 saatte koronavirüs kaynaklı can kaybı 782 artarak 32 bin 796'ya ulaştı. Vaka sayısı da 6 bin 995 artışla 275 bin 3'e çıktı.

HİNDİSTAN'DA BİR GÜNDE 487 ÖLÜM

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ülkede son 24 saatte 487 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylelikle toplam can kaybı 21 bin 129'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 24 bin 879 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 767 bin 296'ya çıktı. Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 476 bin 378 kişi iyileşti.

Ülkede, bugüne kadar virüs tespit edilen 167 bin 795 kişi ise iyileşti.