Brezilya'da 1349 kişi daha koronavirüsten öldü

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 548'e çıktı.

Latin Amerika ülkesi Brezilya'da koronavirüs ölümleri yaşanmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1349 artarak 32 bin 548'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı da 28 bin 633 artışla 584 bin 16'ya ulaştı.

VAKA SAYISINDA ABD'DEN SONRA İKİNCİ

Worldometer'a göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

MEKSİKA'DA 1092 ÖLÜM

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1092 artarak 11 bin 729'a yükseldi.

Ülkede tespit edilen vaka sayısı da 3 bin 912 artışla 101 bin 238'e ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk koronavirüs vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.