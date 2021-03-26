Brezilya’da bir kadın çatışmanın ortasında kaldı

Brezilya’da bir kadın çatışmanın ortasında kaldı

Mağazayı soymaya gelen silahlı şüpheli ile müşteri arasında çatışma yaşandı. Kurşunların ortasında kalan kadın müşterinin geçirdiği şokun etkisiyle olup bitenleri oturduğu sandalyeden izledi.

Brezilya’nın Maranhao eyaletindeki Sao Luis kentinde aksiyon filmlerini aratmayan bir olay yaşandı.

Mağaza giren 42 yaşındaki şüpheli, belindeki silahla çekerek iş yerini soymaya kalkıştı. Mağazadaki bir başka müşteri ise silahıyla şüpheliye ateş açtı.

İş yerinde yaşanan çatışma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SANDALYESİNDEN KALKAMADI

Görüntülerde, şüpheli ve müşteri arasında çıkan çatışmanın ortasında kalan bir kadının oturduğu sandalyeden kalkamadığı anlar yer aldı.

Kadın müşterinin olay anında şok geçirmiş olabileceği ifade edildi.

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ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

Kurşunların, kadının oturduğu sandalyenin önce sağ tarafındaki duvara, ardından da solunda yer alan su sebiline isabet ettiği de görüntülere yansıdı.

Kurşunu biten şüpheli mağazadan kaçtığı, silahlı çatışmanın durduğunu fark eden kadının da kendisini mağaza görevlisinin bulunduğu rafların arkasına attığı görüldü.

Brezilya medyası, çatışmada can kaybı ya da yaralanma olmadığını; şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.