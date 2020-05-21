Brezilya'da korona ölümleri 18 bin 894 oldu

Brezilya'da korona ölümleri 18 bin 894 oldu

Güney Amerika ülkesinde vaka sayısı 300 bine yaklaştı.

Brezilya'da koronavirüs tablosu gittikçe kötüleşiyor.

Güney Amerika ülkesinde koronavirüs nedeniyle 888 kişi daha yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı 18 bin 894'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 19 bin 954 artışla 293 bin 357'ye ulaştı.

EN FAZLA VAKA SAPTANAN ÜÇÜNCÜ ÜLKE

Koronavirüs vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD ve Rusya'nın ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ülke konumunda bulunuyor.

BOLSONARO, ÖLÜMLERE ALDIRMADI

Nisan ayında gazeteciler, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya ülkede koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümleri hatırlatmış, Bolsonaro "N'olmuş yani. Üzgünüm ama bu konuda benden ne yapmamı istiyorsunuz? Mucize yaratamam." ifadeleriyle karşılık vermişti.