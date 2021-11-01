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    Brezilya'da mağara çöktü: 9 kişi yaşamını yitirdi

    Brezilya'da sivil itfaiyecilerin eğitim yaptığı mağaranın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 01.11.2021 - 02:56
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 03:56
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    Brezilya'da mağara çöktü: 9 kişi yaşamını yitirdi

    Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinin Altinopolis kentinde 28 sivil itfaiyecinin eğitim aldığı mağaranın çökmesi nedeniyle göçük altında kalan 10 kişiden 9'u can verdi.

    Yaralı kurtarılan bir kişi hastaneye kaldırıldı, hafif yaralanan 6 kişi taburcu edildi.

    ÇÖKME, İTFAİYE EĞİTİMİ SIRASINDA MEYDANA GELDİ

    Mağaradaki çökme pazar gününün ilk saatlerinde, 28 sivil itfaiyecinin eğitim amacıyla geceyi geçirmek için mağarada bulunduğu sırada meydana geldi.

    Cumartesi öğleden sonra bölgede yoğunlaşan sağanak 20 araç ve 75 kişinin katıldığı kurtarma çalışmalarını yeni bir çökme riski nedeniyle yavaşlatmıştı.

    Brezilya da mağara çöktü: 9 kişi yaşamını yitirdi #1

    Brezilya da mağara çöktü: 9 kişi yaşamını yitirdi #2

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