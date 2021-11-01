Brezilya'da mağara çöktü: 9 kişi yaşamını yitirdi

Fahrettin Koca'nın köpeğiyle olan videosu gündem oldu

'İstanbul Sözleşmesi'nin feshi bizi mutlu etti'

Meclis'te bu hafta ihracatçılarla ilgili kanun teklifi görüşülecek

Konya'da çift römorklu traktör ile otomobil kavşakta çarpıştı

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