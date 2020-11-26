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    Brezilya'da müşteri, markete giren soyguncuları vurdu

    Marketi soymak isteyenler, müşterinin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 09:46
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 09:47
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    Brezilya'da müşteri, markete giren soyguncuları vurdu

    Brezilya'da soygun girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

    Bahia eyaletinin başkenti Salvador'da yaşanan olayda, dört şahıs girdikleri marketi soymaya çalıştı.

    Markete baskın sırasında ödeme yapan müşteri, soyguncular tarafından yere yatırıldı. Soygunculardan biri, adamı kontrol etmeye çalıştı.

    MÜŞTERİNİN SOYGUNCULARA ATEŞ ETME ANI

    Müşteri, soyguncuların bir süre gözden kaybolmasını fırsat bilerek, üzerinde taşıdığı silahı çıkarıp ateş etti.

    Soygunculardan birinin olay yerinde, ikisinin ise hastanede öldüğü belirtildi. Diğer soyguncunun kayıp olduğu kaydedildi.

    Brezilya'da müşteri markete giren soyguncuları vurdu ViDEO

    Brezilya da müşteri, markete giren soyguncuları vurdu #1

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