Brezilya'da otobüsle kamyon çarpıştı: 12 öğrenci can verdi

AA & Ensonhaber
Brezilya'nın Sao Paulo kentinden hareket eden otobüs, Waldir Canevari otoyolunda kamyonla çarpıştı.
Ulusal basında çıkan habere göre kazada 12 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Sao Paulo Valisi Tarcisio de Freitas, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Korkunç kazada 12 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim" ifadesini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kazanın ardından öğrencilerin eğitim gördüğü Franca Üniversitesi, 3 günlük yas ilan etti.
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