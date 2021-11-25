Brezilya'da sel suları, evi yerle bir etti

Brezilya'da sel suları, evi yerle bir etti

Brezilya'nın Anapolis kentinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde, çamurlu suyun bir evin içinden geçtiği korkunç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Brezilya'nın orta kesiminde yer alan Anapolis kentinde şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi.

SEL SULARI EVİN İÇİNDEN GEÇTİ

Çamurlu sel suyu, içinden geçtiği bir evi yerle bir etti.

SON ANDA CANINI KURTARDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, selin vurduğu evdeki adamın sel suyunu son anda fark ederek kaçtığı görüldü.

Brezilya'da sel suları, evi yerle bir etti VİDEO



EVDE YAKLAŞIK 4 BİN 300 DOLAR ZARAR OLUŞTU

Evin sahibi 37 yaşındaki Romulo do Carmo, selin evde yaklaşık 24 bin Brezilya Reali (4 bin 300 ABD doları) tutarında zarara yol açtığını belirtti.