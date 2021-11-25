Euro
13.4636
1%
Dolar
11.9927
0.88%
Altın
686.7
0.46%
Borsa
1.819
0.38%
Bitcoin
715.293
2.19%
BTXN Coin
41.16
47.15%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Brezilya'da sel suları, evi yerle bir etti

    Brezilya'nın Anapolis kentinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde, çamurlu suyun bir evin içinden geçtiği korkunç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 25.11.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Brezilya'da sel suları, evi yerle bir etti

    Brezilya'nın orta kesiminde yer alan Anapolis kentinde şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi.

    SEL SULARI EVİN İÇİNDEN GEÇTİ

    Çamurlu sel suyu, içinden geçtiği bir evi yerle bir etti.

    SON ANDA CANINI KURTARDI

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, selin vurduğu evdeki adamın sel suyunu son anda fark ederek kaçtığı görüldü.

    Brezilya'da sel suları, evi yerle bir etti VİDEO

    EVDE YAKLAŞIK 4 BİN 300 DOLAR ZARAR OLUŞTU

    Evin sahibi 37 yaşındaki Romulo do Carmo, selin evde yaklaşık 24 bin Brezilya Reali (4 bin 300 ABD doları) tutarında zarara yol açtığını belirtti.

    Brezilya da sel suları, evi yerle bir etti #1

    Brezilya da sel suları, evi yerle bir etti #2

    Brezilya da sel suları, evi yerle bir etti #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir