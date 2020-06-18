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Brezilya’da tabuttan 300 kilo kokain çıktı

Brezilya’da tabuttan 300 kilo kokain çıktı

Polisin dikkati sayesinde ele geçirilen kokainle ilgili 22 yaşında olduğu öğrenilen sürücü de gözaltına alındı. Sürücünün suçunu itiraf ettiği belirtildi.