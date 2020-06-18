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- Brezilya’da tabuttan 300 kilo kokain çıktı
Brezilya’da tabuttan 300 kilo kokain çıktı
Polisin dikkati sayesinde ele geçirilen kokainle ilgili 22 yaşında olduğu öğrenilen sürücü de gözaltına alındı. Sürücünün suçunu itiraf ettiği belirtildi.
- DHA
- 18.06.2020 - 12:19
Brezilya’nın Goias eyaletindeki Jatai beldesi yakınlarında bulunan bir otoyolda trafik kurallarını ihlal eden cenaze aracı, polis tarafından durduruldu.
Önce kimlik isteyen polis, 22 yaşında olduğu öğrenilen sürücüden “Koronavirüsten ölenleri taşıyorum.” cevabını aldı.
Bunun üzerine polis, cenaze taşıma belgesini istedi.
GERGİN TAVIRLARI ELE VERDİ
Ancak genç sürücü, belgelerinin olmadığını söyledi. Sürücünün gergin tavırlarından şüphelenen polis, tabutlara yöneldi.
Yapılan kontrolde tabutlardan 300 kilogram saf kokain türü uyuşturucu madde çıktı.
Brezilya'da tabuttan 300 kilo kokain çıktı İZLE
TAŞIMAK İÇİN 950 DOLAR ALDIĞINI İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan şüpheli, polise verdiği ifadede “Uyuşturucuyu, Goiania kentine götürmek için 950 dolar aldım.” diyerek, suçunu itiraf etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.